Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başlıyor! İşte turnuvada maç programı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz, HD kalitesinde A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bugün oynanacak olan 6 maçın 5'i A Spor'dan yayınlanacak. Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.

BUGÜN

13.00 K.Gücü-Muş: Berkay Erdemir

13.00 K.Gümrük-B.Derince: Ömer Faruk Turtay A SPOR

15.00 Pendik-Isparta: Adnan Deniz Kayatepe A SPOR

17.00 Antalya-Kepez: Raşit Yorgancılar A SPOR

19.00 Samsun-Tokat: Muhammet Ali Metoğlu A SPOR

21.00 Alanyaspor-Kocaeli: Ali Yılmaz A SPOR

6 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Bandırma-Soma: Semih Kurt 13.00

13.00Kasımpaşa-Kırşehir: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum-Menemen: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurum-Erzincan: Burak Demirkıran A SPOR

14.00 Bolu-Amed: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Ümraniye-Çankaya: Doğu Yılmaz

14.00 Eyüp-Ankara Demir: Furkan Aksuoğlu

14.00 G.Birliği-Bornova: Lütfullah Aslan

14.00 Adana-E.Erok: Erdem Demirtaş

14.00 Göztepe-1461 Trabzon: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Altay-Kırklareli: Batuhan Kolak

14.00 Sakarya-Ankara: Ali Rıza Altunbakır

15.00 Konya-B.Yeni Çarşı: Yunus Dursun A SPOR

17.00 Hatay-Düzcespor: Davut Dakul Çelik A SPOR

19.00 Kayseri-Van: Ayberk Demirbaş A SPOR

21.00 Trabzonspor-Çorum: Direnç Tonusluoğlu A SPOR

7 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Manisa FK-Kastamonu: Tolga Akbaba A SPOR

13.00 Sivas-Arnavutköy Bld.: Alpaslan Şen A SPOR

15.00 G.Antep FK-Etimesgut Bld.: Ozan Ergün A SPOR

17.00 A.Gücü-İskenderun: Erdem Mertoğlu A SPOR

19.00 Ç.Rize-Buca: Mehmet Türkmen A SPOR

21.00 Başakşehir-Ş.Urfa: Yasin Kol A SPOR