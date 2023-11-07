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Türkiye Kupası Haberler Heyecan tam gaz

Heyecan tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur kuraları bugün 14.00’te çekilecek. Heyecan seviyesi ve zorluk düzeyi gittikçe yükselen organizasyona bu turda Trabzonspor, Başakşehir, Rizespor gibi takımlar da eklenecek.

Giriş: 07 Kasım 2023, Salı 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Kupaya bu turda Süper Lig'den Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, SİLTAŞ YAPI Pendikspor, Trabzonspor, VAVACARS Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor takımları da dahil olacak. 1. Lig'den de Sakarya, Göztepe, Eyüp gibi takımlar girecek.

4. TURDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Seri başı takımlar: Adanaspor, Altay, Keçiörenücü, Hatay, Antalya, Bodrum, Bolu, Alanya, Rizespor, Sivasspor, Erzurumspor, Eyüpspor, G.Antep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Manisa FK, Ankaragücü, Kayseri, Başakşehir, Sakarya, Pendik, Bandırma, Trabzonspor, Konyaspor, Ümraniye, Karagümrük, Samsunspor

Seri başı olmayan takımlar: 1461 Trabzon, Çorum, AMED, Erzincan, Ankara Demir, Ankaraspor, Şanlıurfa, Derince, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bornova 1877, Buca, Düzcespor, Erokspor, Etimesgut, Kastamonu, Çankaya, Isparta 32, İskenderun, Kepez, Kırşehir, Kocaeli, Arnavutköy, Menemen, Muş, Somaspor, Tokat Bld, Kırklarelispor, Van Spor

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