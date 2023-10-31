Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim 2023 itibarıyla Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda 6 bin 231 kazandığını açıkladı. Bakan Bak, milli sporcuların 2 bin 26'sı altın, 2 bin 181'i gümüş ve 2 bin 24'ünün bronz olmak üzere toplam 6.231 madalya kazandığını belirtti. "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzde 100 Spor, Yüzde 100 Gurur" sloganıyla paylaşımı yapan Osman Aşkın Bak, ay- yıldızlı forma altında mücadele eden sporcuların, milleti her zaman gururlandırdığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi: Sporcularımız, cumhuriyetimizin 100. yılında da bizleri gururlandırmayı bildi. İstiklal Marşımızı dinletip bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni yüzyılda daha yazılacak çok hikaye var. Yeni yüzyılın sporda da Türkiye Yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum.