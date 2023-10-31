Kupa şöleni devam ediyor

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün devam edecek. Heyecanın giderek daha da yükseldiği turnuvada 3. tur karşılaşmaları oynanacak. Her kademede daha zorlu ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda bugün 7 maç yapılacak. Ayrıca turnuvaya bu turda Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kayserispor da dahil olacak. Nefes kesen kupa serüveni yine Turkuvaz Medya'dan tüm detaylarıyla izleyicilerle buluşacak.