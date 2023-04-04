Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Bordo-mavililer, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampına giden Constant, Yatabare, Medjani ve Waris'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Papadopoulos ve Belkalem'den Balıkesirspor maçında faydalanamayacak. Kadrosunda 8 yabancısı bulunan Karadeniz ekibinde Bosingwa ve Cardozo olmak üzere sadece 2 yabancı oyuncu kadroda yer alabilecek.
Trabzonspor, eksik oyuncularının fazla oluşu nedeniyle sıkıntılı çıkacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
SAAT: 19:00
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEM: Tolga Özkalfa
BALIKESİRSPOR: Emrullah, Okan, Kulusic, Hasan, Bülent, Vargas, Aykut, Eray, Alanzinho, Gökhan Ünal, Sercan Yıldırım
TRABZONSPOR: İbrahim, Bosingwa, Aykut, Mustafa Akbaş, İshak Doğan, Salih Dursun, Sefa Yılmaz, Özer, Mehmet Ekici, Yusuf, Oscar Cardozo
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