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Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Geçen hafta Ekişehirspor'a yenilen Trabzonspor, çıkıştaki Balıkesirspor'a konuk oluyor.

Giriş: 05 Ocak 2015, Pazartesi 00:00 Güncelleme: 05 Ocak 2015, Pazartesi 19:12
Bordo-mavililer, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampına giden Constant, Yatabare, Medjani ve Waris'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Papadopoulos ve Belkalem'den Balıkesirspor maçında faydalanamayacak. Kadrosunda 8 yabancısı bulunan Karadeniz ekibinde Bosingwa ve Cardozo olmak üzere sadece 2 yabancı oyuncu kadroda yer alabilecek.

Trabzonspor, eksik oyuncularının fazla oluşu nedeniyle sıkıntılı çıkacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SAAT: 19:00
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEM: Tolga Özkalfa
BALIKESİRSPOR: Emrullah, Okan, Kulusic, Hasan, Bülent, Vargas, Aykut, Eray, Alanzinho, Gökhan Ünal, Sercan Yıldırım
TRABZONSPOR: İbrahim, Bosingwa, Aykut, Mustafa Akbaş, İshak Doğan, Salih Dursun, Sefa Yılmaz, Özer, Mehmet Ekici, Yusuf, Oscar Cardozo

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