Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Bordo-mavililer, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampına giden Constant, Yatabare, Medjani ve Waris'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Papadopoulos ve Belkalem'den Balıkesirspor maçında faydalanamayacak. Kadrosunda 8 yabancısı bulunan Karadeniz ekibinde Bosingwa ve Cardozo olmak üzere sadece 2 yabancı oyuncu kadroda yer alabilecek.



Trabzonspor, eksik oyuncularının fazla oluşu nedeniyle sıkıntılı çıkacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



SAAT: 19:00

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEM: Tolga Özkalfa

BALIKESİRSPOR: Emrullah, Okan, Kulusic, Hasan, Bülent, Vargas, Aykut, Eray, Alanzinho, Gökhan Ünal, Sercan Yıldırım

TRABZONSPOR: İbrahim, Bosingwa, Aykut, Mustafa Akbaş, İshak Doğan, Salih Dursun, Sefa Yılmaz, Özer, Mehmet Ekici, Yusuf, Oscar Cardozo