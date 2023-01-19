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Uğurcan buluşması
Kocaeli Darıca'da yaşayan ve bordo-mavili renklere gönül vermiş Nuh ve Kader Kavram çifti, yeni doğan bebeklerine Uğurcan Çakır'ın ismini verdi. Uğurcan bebek ve ailesi, Ümraniyespor maçı öncesi kaptan Uğurcan Çakır ile bir araya geldi.
Giriş: 19.01.2023
06:40
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