Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla başlıyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 Turu bugün oynanacak üç maçla start alacak. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, kupanın sürpriz ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. 14.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Organizasyonun son şampiyonu Yiğidolar, rakibini eleyerek son 8'e kalmayı hedefliyor. 17.30'da Süper Lig'in iki ekibi Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta iki takım da son 8'e kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Günün son maçında 20.30'da Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek finaller ise 28 Şubat/ 1-2 Mart'ta gerçekleştirilecek.
14.30 Sivas-Karacabey Murat Erdoğan
17.30 Antalya-Kayseri Cihan Aydın
20.30 Alanya-Galatasaray Volkan Bayarslan
YARIN
14.30 K.Gümrük-Başakşehir Mert Güzenge
17.45 Ankaragücü-Beşiktaş Sarper Barış Saka
20.30 Ümraniye-Trabzon Ümit Öztürk
PERŞEMBE
17.30 Gaziantep FK-Konya Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe-Ç. Rize Bahattin Şimşek