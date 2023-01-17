Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla başlıyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 Turu bugün oynanacak üç maçla start alacak. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, kupanın sürpriz ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. 14.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Organizasyonun son şampiyonu Yiğidolar, rakibini eleyerek son 8'e kalmayı hedefliyor. 17.30'da Süper Lig'in iki ekibi Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta iki takım da son 8'e kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Günün son maçında 20.30'da Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek finaller ise 28 Şubat/ 1-2 Mart'ta gerçekleştirilecek.

14.30 Sivas-Karacabey Murat Erdoğan

17.30 Antalya-Kayseri Cihan Aydın

20.30 Alanya-Galatasaray Volkan Bayarslan

YARIN

14.30 K.Gümrük-Başakşehir Mert Güzenge

17.45 Ankaragücü-Beşiktaş Sarper Barış Saka

20.30 Ümraniye-Trabzon Ümit Öztürk

PERŞEMBE

17.30 Gaziantep FK-Konya Yiğit Arslan

20.30 Fenerbahçe-Ç. Rize Bahattin Şimşek