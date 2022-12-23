Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarının ardından üst tura yükselen takımlar belli oldu.
4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.
Son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
EŞLEŞMELER
Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey
Ümraniyespor - Trabzonspor
F. Karagümrük - Başakşehir
Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Beşiktaş - Ankaragücü