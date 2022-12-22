Düello Alanya'nın

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 1. Lig lideri Eyüpspor'u kupanın dışına çıktı. Eyüp, maçın ilk yarısını Mete'nin golüyle 1-0 önde bitirirken, Alanya 62'de Zinedine Ferhat ile 1-1 yaptı. 81'de Ahmet Hassan bu kez Alanyaspor'u öne geçirdi; ancak 5 dakika sonra Taşkın İlter Eyüp adına attığı golle maçı uzatmaya taşıdı. İlk uzatma devresinde Idrissa Doumbia'nın golü Akdeniz ekibini son 16 turuna çıkardı. Alanyaspor'un 2. golünü atan Ahmet Hassan, 54 ve 78. dakikalarda olmak üzere 2 kez penaltı atışından sonuç alamadı.