Adana Demirspor Çaykur Rizespor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur karşılaşmasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor son 16'ya kalabilmek adına kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 22.12.2022 20:01 Güncelleme: 22.12.2022 20:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor 5.tur karşılaşmasında son 16'ya kalabilmek adına karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Manev, Abdurrahim, Ndiaye, İnler, Akintola, Berk, Bjarnason, Onyekuru

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Anıl, Eren Emre, Ercan, Papa, Miya, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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