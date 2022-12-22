Adana Demirspor Çaykur Rizespor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor 5.tur karşılaşmasında son 16'ya kalabilmek adına karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..
ASpor CANLI YAYIN
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Manev, Abdurrahim, Ndiaye, İnler, Akintola, Berk, Bjarnason, Onyekuru
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Anıl, Eren Emre, Ercan, Papa, Miya, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ