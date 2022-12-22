Adana Demirspor Çaykur Rizespor: 3-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5.tur karşılaşmasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf skorla ....

Mücadelede gol perdesini Çaykur Rizespor adına 7. dakikada Sefa Yılmaz açtı.

Ardından 45+1'de Deniz Hürmet takımının 2. golünü kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor'da ise Akintola 68'de penaltıdan takımı adına gol kilidini açtı

Maçta dakikalar 85'ü gösterdiğinde ise Emre Akbaba sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

89. dakikada ise Benhu Keser Çaykur Rizespor adına büyük bir fırsatı tepti ve penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise Çaykur Rizespor adına 105+1'de sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıktı ve skoru 3-2ye getirdi. 108'de ise Çaykur Rizespor adına Alberk bu sefer skoru 4-2'ye getiren golü attı.

Gol düellosunda 116'da Yusuf Sarı takımının 3. golünü kaydetti. Bu gollerle beraber maç 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor'un galibiyeti ile sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ