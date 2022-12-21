Fatih Karagümrük Uşakspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Uşakspor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Uşakspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 21.12.2022 15:20 Güncelleme: 21.12.2022 15:26

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor'u ağırlıyor.

Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasındaki mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - UŞAKSPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Drešević, Baniya, Adnan, Burak, Levent, Samed, Shukurov, Kouassi, Colin Kâzım-Richards

Uşakspor: Vedat, Sezer, Sefa, Resul, Alperen, Şamil, Sefer, Murat, Ömer, Erhan, Muzaffer

Kupaya 4. turdan itibaren katılan Süper Lig ekibi, Kırşehir FSK'yi 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Uşakspor ise ikinci eleme turundan itibaren Malatya Arguvanspor (2-1), Gümüşhane Sportif Faaliyetler (4-2) ve Yeni Malatyaspor (1-0) karşısında kazanarak 5. eleme turuna yükseldi.

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLÜ

EN SON HABERLER

Fatih Karagümrük Uşakspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN
Giresunspor Karacabey Belediyespor: 0-5 | MAÇ SONUCU GOLLER İZLE
Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası maçı
Başakşehir 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Başakşehir rahat turladı!
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Fenerbahçe maçının ardından konuştu!
BİZE ULAŞIN