Şölen başlıyor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu bugün birbirinden çekişmeli 6 karşılaşmayla başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak tüm maçlar A Spor'dan şifresiz olarak HD kalitesinde canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Sivasspor da bugün sahaya çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Esenler Erokspor'u saat 15.00'te konuk edecek.



SON 16 KURASI CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

13.00 Kasımpaşa-Ümraniye

13.00 Ankaragücü-Tuzla

15.00 Sivas-E.Erok

17.00 Antalya-Manisa FK

19.00 Başakşehir-Göztepe

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor