Sivasspor Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor, saat 15.00'te başlayan mücadelede Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
Kırmızı-beyazlılarda Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.
SİVASSPOR - EROKSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Camara, Caner, Robin, Kader Keïta, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabaré
Erokspor: Bekir, Cenk, Batuhan, Gökhan, Muhammet, Mehmet, Zahit, Muharrem, Volkan, Yavuz, İdris
Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.
MAÇIN GOLLERİ