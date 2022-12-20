Başakşehir Göztepe maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret | A Spor ve canlı şifresiz izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Tükiye Kupası'nda heyecan, 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Başakşehir bu bağlamda Göztepe ile karşı karşıya gelior. Başakşehir - Göztepe maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 20.12.2022 19:00 Güncelleme: 20.12.2022 19:00

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan bu mücadeleyi, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Mahmut, Touba, Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Mounir, Serdar, Okaka
Göztepe: Arda, Lukas Erhan, Emir, Marko, Uğur Kaan, Mesut, Tuğbey, Tijanic, Atanga, Ali, Kvasina

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BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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