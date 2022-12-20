Antalyaspor Manisa FK maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret | A Spor canlı ve şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ve Manisa FK, kozlarını paylaşıyor.
Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan bu mücadeleyi, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ANTALYASPOR - MANİSA FK İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Soner, Wright, Fedor, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Hakan.
Manisa FK: Samet, Oktay, Ayberk, Domgjoni, Mert, Stark, Kadir Kaan, Fırat, Selim, Anıl, Mehmet.
ASpor CANLI YAYIN
ANTALYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Manisa FK maçı 20 Aralık Salı günü saat 17:00 başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.