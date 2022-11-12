Kupada 5. tur şöleni

Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kuraları A Spor ekranlarında çekildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.



MAÇLAR TEK MAÇ ELEME USULÜ

32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık'ta oynanacak. Kupaya bu turdan itibaren Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivas, Konya ve Başakşehir de dahil oldu. Geçen sezonun şampiyonu Sivas, 2. Lig'den Erok, Trabzonspor 1. Lig'den Samsunspor, F.Bahçe Süper Lig'den İstanbulspor, Galatasaray 1. Lig'den Keçiörengücü ve Beşiktaş da 2. Lig'den Şanlıurfa'yla eşleşti.



5. TUR EŞLEŞMELERi

Kasımpaşa-Ümraniye, Başakşehir-Göztepe, Beşiktaş-Şanlıurfaspor, Konyaspor-Bodrumspor, Kayserispor-Gençlerbirliği, F.Karagümrük-Uşakspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, Giresunspor-Karacabey Bld.



Alanyaspor-Eyüpspor, Antalyaspor-Manisa FK, Adana Demirspor-Ç.Rizespor, Gaziantep FK-Boluspor, Sivasspor-E.Erokspor, Ankaragücü-Tuzlaspor, Trabzonspor-Y.Samsunspor, Galatasaray-Keçiörengücü