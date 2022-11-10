Müthiş dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda nefesleri kesen eleme maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan Ankaraspor'u müthiş bir geri dönüşle 3-2 yenen Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 5. Tur'a adını yazdırdı. Maça hızlı başlayan başkent ekibi, 18. dakikada öne geçti. Recep'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topu kontrol eden Engin Bekdemir, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve ilk yarı Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SAKATLIKTAN 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının hemen başlarında Bahattin, frikikten skoru 2-0 yaptı. Giresun'un Karadağlı maestrosu Savicevic, 60'da farkı bire indirdi. 70'te Sainz eşitliği sağladı: 2-2. 75'te Gökhan sakatlanıp çıkarken, değişiklik hakkı kalmayan Ankara ekibi, maça 10 kişi devam etti. 89'da da Doğukan Efe kırmızı gördü. 90+3'te Savicevic'in vuruşunda kaleci Bayram'ın büyük hatası tura mal oldu: 3-2.

GİRESUN'DA ÇOK GÜZEL HAREKETLER VARDI

Ankaraspor maçında çok dramatik anlar yaşandı. Savicevic'in 90+3'teki şutunda seken topu kontrol edemeyen Ankaraspor'un 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç üzüntüye boğuldu. Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan ve diğer tüm oyuncular genç Bayram'ı teselli etti.