5. tura son 7 bilet

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak 7 maçla sona erecek. 32 takımın katılacağı 5. Tur kurası ise yarın çekilecek.

Giriş: 10.11.2022 06:50

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Tur heyecanı bugün sona eriyor. Bugün oynanacak 7 maçla birlikte 5. Tur biletini alan takımlar belirlenecek. Birbirinden çekişmeli 5 maç A Spor'dan yayınlanacak. 32 takımın katılacağı 5. Tur kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek.

KUPA'DA GÜNÜN PROGRAMI

13.00 İstanbul-Etimesgut A Spor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 Spor

14.00 Göztepe-Bucaspor

15.00 Ç. Rize-Kırklareli A Spor

17.00 Denizli-Şanlıurfa A Spor

19.00 K.Gümrük-Kırşehir FK A Spor

21.00 Kayseri-Sivas BLD. A Spor

TOPLU SONUÇLAR

Kasımpaşa-1461 Trabzon 6-1

Erzurumspor-Erokspor 3-5

Y.Malatyaspor-Uşakspor 0-1

Alanyaspor-Sakaryaspor 3-0

A.Gücü-Amed Sportif 6-2

Adana Demir-Nazilli Bld. 4-3

Galatasaray-Ofspor 2-1

Keçiörengücü-Bulvarspor 4-2

Giresunspor-Ankaraspor 3-2

Ümraniyespor-Efeler 09 4-0

Manisa FK-23 Elazığ FK 3-0

Altınordu-Bodrumspor 0-1

Bandırma-Karacabey Bld. 0-3

Boluspor-Tarsus İY 2-1

Gençlerbirliği-Bayburt 1-0

Eyüpspor-Düzcespor 2-1

Samsunspor-Adanaspor 4-0

Antalyaspor-Pendikspor 3-0

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