Kupada 5 maç A Spor’da

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanan, Galatasaray'la birlikte toplam 68 takımın katıldığı Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Turu'nde bugün de birbirinden çekişmeli tam 20 karşılaşma oynanacak. Bugün; Kırklarelispor-52 Ordu, Boluspor-Fethiyespor, Yılport Samsunspor-Muş, Hatayspor-Düzcespor ve Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmaları, A Spor'dan HD kalitesinde şifresiz yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR PROGRAMI