BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak maçlar - 19 Ekim Çarşamba ZTK maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ZTK maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında 'Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak maçlar hangileri?' sorularını araştırıyor. İşte 19 Ekim Çarşamba 2022 günün ZTK maçları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR | 19 EKİM ÇARŞAMBA ZTK MAÇLARI
13.00 👉 Van Spor - Elazig Karakocan (A Spor)
13.00 👉 Kırklarelispor- 52 Orduspor
14:00 👉 Uşakspor - Gümüşhanespor
14:00 👉 Balıkesirspor - Ofspor
14:00 👉 1928 Bucaspor - Artvin Hopaspor
14:00 👉 Altınordu - Sapanca Genclikspor
14:00 👉 Şanlıurfaspor - Karaman
14:00 👉 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
14:00 👉 Nazilli Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
14:00 👉 Göztepe - Karakopru Belediye SK
14:00 👉 Adanaspor - Orduspor 1967
14:00 👉 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14:00 👉 Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor
14.00 👉 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor AS
14:00 👉 Kirsehir Belediye Spor - Iskenderunspor AS
14:00 👉 Anagold 24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
15:00 👉 Boluspor - Fethiyespor (A Spor)
17:00 👉 Samsunspor - Mus 1984 Musspor (A Spor)
19:00 👉 Hatayspor - Düzcespor (A Spor)
21:00 👉 Galatasaray - Kastamonuspor (A Spor)