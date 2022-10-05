Hücum emri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her konuşmasında Rennes ve Dinamo Kiev'in önlerinde olduğunu belirterek akıl oyunlarını sürdürüyor. Usta hoca, 2 maç sonunda topladıkları 4 puanla grupta avantajlı bir duruma geçtiklerini belirtiyor.

Giriş: 05.10.2022 06:40

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