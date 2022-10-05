Büyük heyecan sürüyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları dün Riva'daki tesislerde çekildi. Kuraya kulüp temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı. A SPOR'dan canlı yayınlanan kurada merakla beklenen Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Kastamonuspor ile eşleşti. Toplamda 68 takımın 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği 3. Tur, tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Törende Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen açıklamalarda bulundu. Özmen "Sponsor olarak kupaya ve kulüplerimize destek veren Ziraat Bankası'na Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi. Özmen, Turkuvaz Medya Grubu'nun uzun yıllardır yaptığı yayınlarla Türk futboluna büyük hizmet verdiğini belirtti.

3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ



Giresunspor-Amasya FK

Gençlerbirliği-Niğde Anadolu

Ankaraspor-Pazarspor

Hatayspor-Düzcespor

Çorum FK-Esenler Erokspor

Kırşehir FK-İskenderunspor

Van FK-Elazığ Karakoçan FK

Nazilli Bld.-Arnavutköy Bld.

Şanlıurfaspor-Karaman FK

Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor

Denizlispor-Ayvalıkgücü Bld.

Kayserispor-Iğdır FK

Altınordu-Sapanca Gençlik

Adanaspor-Orduspor 1967

24 Erzincanspor-Bld. Kütahya

Galatasaray-Kastamonuspor

Menemen FK-Bulvarspor

Buca 1928-Artvin Hopaspor

Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor

Çaykur Rize-Boyabat 1868

Keçiörengücü-Diyarbekirspor

Uşakspor-Gümüşhane Sportif

Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970

Manisa FK-Amberçay Eynesil

Samsunspor-Muş 1984 Muş

Göztepe-Karaköprü Bld.

Kırklarelispor-52 Orduspor FK

Kasımpaşa-Yeni Mersin İY

Etimesgut Bld.-68 Aksaray Bld.

Boluspor-Fethiyespor

Serik Bld.-Batman Petrolspor

Altay-Efeler 09

Gaziantep FK-Sarıyer

Adana Demir-Adıyaman FK