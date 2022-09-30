Uzatmada Amasya

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor ve Amasyaspor karşılaştı. 90 dakikası golsüz geçen maçta turu, uzatma dakikalarında kaydettiği 1 golle Amasyaspor atladı. Amasya'ya turu getiren sayısı Mustafa Can Karagöz kaydetti. Mustafa Can maç sonrası yaptığı açıklamada kupada gidebildikleri kadar gitmek istediklerini söyledi.

DİYARBEKİR: KARS 36 SPOR: 3-0

Ligde istediği sonuçları alamayarak alt sırlara inen Diyarbekirspor, aradığı morali kupada buldu. BAL ekibi Kars 36Spor'la karşılaşan Diyarbekirspor, rakibini 3-0 yenip üst tura çıktı.

GOL DÜELLOSU MENEMEN'İN

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen, Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Bigaspor'u 3-2 yenerek yoluna devam etti. Menemen'in gollerini Emre, Mertcan (2) attı.