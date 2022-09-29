Uşak kupada nefes aldı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2'nci Tur mücadelesinde Uşak Spor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 48'inci dakikasında Uşakspor, Berke Önde'nin golüyle öne geçerken, konuk ekip bu gole 56'ncı dakikada Fırat Güllü ile yanıt verdi. Uşak temsilcisi 85'inci dakikada Cem Aktaş'la bulduğu golle tekrar öne geçerek müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Giriş: 29.09.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2'nci Tur mücadelesinde Uşak Spor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 48'inci dakikasında Uşakspor, Berke Önde'nin golüyle öne geçerken, konuk ekip bu gole 56'ncı dakikada Fırat Güllü ile yanıt verdi. Uşak temsilcisi 85'inci dakikada Cem Aktaş'la bulduğu golle tekrar öne geçerek müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Cem Aktaş maç sonrası yaptığı açıklamada "Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Bu galibiyet bize ligdeki gidişatımız açısından da moral oldu" ifadelerini kullandı.

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