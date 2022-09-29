Şanlıurfaspor Karşıyaka’yı kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfaspor, 3. Lig takımlarından Karşıyaka'yı 4-2 yendi. Gol perdesini Karşıyaka açtı. İzmir ekibi 17. dakikada Fatih Taşdelen'in golüyle öne geçti. 22'de Behlül Aydın skoru 1-1'e getirdi. 27'de Seyit Gazanfer bu kez Şanlıurfa'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Sadece 2 dakika sonra Bünyamin Balat'ın golüyle Şanlıurfaspor farkı 2'ye çıkardı: 3-1. İlk devrenin böyle biteceği düşünülürken Bünyamin 41'de bir kez daha sahneye çıkıp skoru 4-1 yaptı. İkinci devreye hızlı başlayan Karşıyaka, 54'te penaltı kazandı. Fatih Taşdelen topu ağlara gönderdi: 4-2. İzmir ekibi kalan dakikalarda bastırsa da sonuç değişmedi. Şanlıurfa tur atladı.