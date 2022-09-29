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Karaveli’nin yerine Okta
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi.
Giriş: 29.09.2022
06:40
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