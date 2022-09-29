Düello Eynesil’in

Türkiye Kupası'nda günün en bol gollü geçen mücadelesinde Afyonspor ile Eynesil Belediyespor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı Eynesil Belediyespor 4-2 kazandı. Misafir ekip, 19'da Birkan'la öne geçerken, İlke 23'te Afyon'a beraberliği getirdi. 36'da bu kez Doğukan ile öne geçen Eynesil devreyi 2-1 önde bitirdi. Cengizhan, 52'de bir kez daha skoru eşitlerken, 63. dakikada Enes Kılıç Eynesil'i 3. kez öne geçirdi.



BEKİR BİTİRDİ

Dakikalar 81'i gösterirken Bekir Meral durumu 4-2 yapan golü kaydetti. Ev sahibi Afyonspor'un kalan dakikalarda yaptığı ataklardan sonuç çıkmayınca misafir takım Eynesil Belediyespor 4-2 kazanarak Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.