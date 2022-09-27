Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur şöleni başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, bugün yapılacak 6 maçla başlayacak. 2. Tura çıkan 26 takımla birlikte 2. ve 3. Lig'den gelenlerle toplam 58 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda 3. Eleme turuna yükselmek için kozlarını paylaşacak.

2. ELEME TURU PROGRAMI

BUGÜN



13.00 İnegölspor-Ağrı 1970 A SPOR

14.30 Ankaraspor-Kepez Bld.

14.30 Zonguldak Kömür-Gümüşhane

15.00 Somaspor-Efeler 09

15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld. A SPOR

17.30 Balıkesir-Hacettepe A SPOR

YARIN



13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld. A SPOR

14.00 Adıyaman FK-Bartın 14.00 Pazarspor-M.Fosfatspor

14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld.

14.30 Niğde-Yomraspor

14.30 Ankara Demir-Karaman FK

14.30 Serik Bld.-1954 Kelkit Bld.

14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld.

14.30 Etimesgut Bld.-Yalova

15.00 Kuşadası-Bulvarspor

15.00 Uşakspor-M.Arguvan

15.00 Afyonspor-Eynesil Bld.

15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan

15.00 Sarıyer-B.Tepecikspor

15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik

15.00 Nazilli Bld.-Şile Yıldız

15.00 Kırklareli-Siirt İÖİ A SPOR

17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka A SPOR

20.00 Bursaspor-Boyabat A SPOR

PERŞEMBE

14.00 Diyarbekir-Kars 36 A SPOR

15.00 B.Derince-Amasya

17.00 Menemen FK-Biga A SPOR

20.00 Eskişehirspor-Muşspor A SPOR