Kupada 2.tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı. Toplam 58 takımın yer aldığı 2. Turda müsabakalar, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 2. eleme turu kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Grubu ile ana sponsoru Ziraat Bankası'na da teşekkür eden TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bu organizasyonu ilk turdan itibaren yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesi turnuvaya büyük destek veriyorlar. Kupaya ismini veren, Türkiye'nin değerli markası Ziraat Bankası'nı da tebrik ediyorum. Şahsım ve TFF Yönetim Kurulu olarak hem Turkuvaz Grubu'na hem de Ziraat Bankası'na şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.
2. TUR EŞLEŞMELERİ
İnegölspor-Ağrı 1970
Kırklareli-Siirt İÖİ
Eskişehirspor-Muşspor
Pazarspor-M.Fosfat
Kırşehir FK-Kilis Bld.
Ankaraspor-Kepez Bld.
Sarıyer-B.Tepecik
Çatalca-Sapanca
Nazilli Bld.-Şile Yıldız
Serik Bld.-Kelkit Bld.
Şanlıurfa-Karşıyaka
Niğde-Yomraspor
B.Derince-Amasya
Balıkesir-Hacettepe
Ankara Demir-Karaman
Adıyaman FK-Bartın
E.Velimeşe-E.Karakoçan
Kastamonu-Nevşehir Bld.
Uşak-Malatya Arguvan
Zonguldak Kömür-Gümüşhane
Afyonspor-Eynesil Bld.
Somaspor-Efeler
Bursaspor-Boyabat 1868
1922 Konya-K.Karaköprü Bld.
Kuşadasıspor-Bulvarspor
Menemen FK-Bigaspor
Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld.
Etimesgut Bld.-Yalovaspor
Diyarbekirspor-Kars 36