Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor! İşte maç programı

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası bugün sezonu açıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölende 1. Eleme turu bugün 5 maçla başlıyor. 1. Eleme turuna 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. Yarın ve Perşembe günü de takımların kozlarını paylaşacağı, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün S.Ardahan-Kars 36 ve Biga-Akhisar karşılaşmaları şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.