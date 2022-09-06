Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.



Kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın gerçekleştirdi.



1. Eleme turuna 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları tek maç eleme usulüyle 13, 14 ve 15 Eylül'de oynanacak.