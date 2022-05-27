Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivasspor'u kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupa şampiyonu Sivasspor'u kutladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Giriş: 27.05.2022 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupa şampiyonu Sivasspor'u kutladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

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