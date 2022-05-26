Anadolu finali! İşte Kayserispor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu, bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, bugün kozlarını paylaşacak. Dev final öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlar iddiasını ortaya koydu. Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, "Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz" derken, Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, "İki komşu şehir. Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Artık son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

KAYSERiSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Emrah, Abdülkadir, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Aaron, Caner, Ahmet, Erdoğan, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.



"SİVAS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Türkiye Kupası'nı kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Biz bu maçı kazandığımızda Sivasspor adına oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacak. Sivas için çok önemli. Oyuncuların ona göre oynaması ve mücadele etmesi gerekiyor" diye iddialı konuştu.



"KUPANIN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor'la oynayacakları Anadolu derbisine vurgu yaptı. Karaman, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri, Sivas ve Kayseri oynayacak. Anlamı çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.



BAŞKANLARDAN MESAJ

Final öncesi başkanlar Berna Gözbaşı ve Mecnun Otyakmaz, mücadele öncesi dostluk mesajı verdi. Gözbaşı, "Bu maçı şehitlerimizin anısına oynayacağız. İki komşu şehrin final oynamasından çok mutluyuz" diye konuştu. Otyakmaz, "Bu finali Anadolu futbolunun bir zaferi olarak düşünebiliriz. İki şehir arasında husumet yok" dedi.