TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşmasında, Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, ligde orta sıralarda bulunan Yukatel Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor Kayserispor maçına dair merak edilenler...

Giriş: 19.04.2022 08:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. İşte maça dair detaylar...

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

EN SON HABERLER

Son dakika spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Kayseri maçı 11'i
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN