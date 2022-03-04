Alanya turladı!

Aspor'un naklen ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final serisinin son maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü uzatmalarda 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Alanya; 32 ve 38'de Emre Akbaba ile iki fırsattan yararlanamadı. 42'de Antep Maxim'le gole yaklaştı ama gol olmadı. Devre 0-0 berabere bitti. İkinci yarıya da etkili başlayan Alanyaspor, aradığı golü 74'te buldu. Akdeniz temsilcisi Tayfur Bingöl ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

90+1'DE MAÇ UZADI

Alanyaspor tam tura yaklaşmışken 90+1'de sahneye çıkan Gaziantepli Djilobodji, "Bu iş bitmedi" dedi ve skoru 1-1'e getirdi. 90 dakikalık normal süresi berabere biten mücadelede uzatmalara gidildi. 102. dakikada Oğuz Aydın, Alanyaspor'u bir kez daha öne geçirdi. 120 dakika sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ YARI FİNALDE

Aytemiz Alanyaspor, üst üste üçüncü kez adını yarı finale yazdırmayı başardı. 2019-20 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile final oynayan ve rakibine 2-0 yenilen Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon ise hemşehrisi Antalyaspor ile yarı finalde karşılaşmış, rakibine 2-0 kaybedip final şansını kaçırmıştı. Turuncu-yeşilliler de bu sene yarı final biletini alarak başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. 4. turda Osmaniye'yi 6-0, 5. turda Mardin'i 5-0, Son 16 turunda Adana Demir'i penaltılarda 4-2 yenen Alanya, dün de G.Antep'i 2-1 mağlup etti.

BULUT'TAN 'KARAKTERSİZ' SÖZÜ

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, iki sezon önce final oynattığı Alanyaspor'a elendikleri mücadeleden sonra şunları söyledi: "Güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u kutluyorum. Bugün başka bir olaya değinmek istiyorum. Bizim dönemimizde bir futbolcuyu kadro dışı bırakmakta ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Karaktersizlik gösterdi" dedi. Bulut, bahsettiği ismin kim olduğunu açıklamadı.

Oğuz: O kupa buraya gelecek

3.Lig'den gelmesine rağmen bu sezon Alanya'da müthiş bir çıkış yakalayan ve dün akşam Akdeniz ekibine uzatmalarda turu getiren golü atan Oğuz Aydın, maç sonunda çok mutluydu. Oğuz, A Spor mikrofonlarına şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok iyi mücadele ettik. Gol atmam ayrı bir mutluluk. Soyunma odasında büyük sevinç yaşadık. İnşallah o kupa buraya gelecek."