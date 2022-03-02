SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta tek hedef yarı final! İşte Önder Karaveli'nin muhtemel Kayserispor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek. Bu sezon Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, Kayseri'ye 4-2 üstünlük kurmuştu.

GEÇEN SEZON 3 KUPA ALDI

Geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayıp Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Kartal, Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde Antalya karşısında mutlu sona ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Bu yıl lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayseri karşısında kazanarak ilk olarak yarı finale yükselmek isteyen siyahbeyazlılar, ardından finale yükselmek ve kupaya uzanmayı hedefliyor.

BU ÇAĞRIYA KULAK VERELİM

Teknik direktör Karaveli de oyuncularını bu akşam oynanacak maça motive ediyor. Başarılı çalıştırıcı, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, "Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediğimiz sonuçları alamasak da, son dönemde toparlardık. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığımız son 10 maçta mağlubiyet almadık. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Rakibimiz de benzer şekilde son 11 lig maçında sadece 2 yenildi aldı. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Kupa bizi çağırıyor, bu çağrıya kulak verelim" ifadelerini kullandı.

7 İSİM KADRODA YOK

Beşiktaş'ta, bugün oynanacak Kayseri maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Kevin N'Koudou alınmadı.

KAYSERİSPOR GALİBİYETİYLE BAŞLAMIŞTI

Kaysersipor ile oynanacak olan kupa mücadelesi, Önder Karaveli için de özel bir maç olacak. Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başında ilk kez sahaya çıkan Önder Karaveli, ilk maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelmiş ve takımı sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

KARA KARTAL ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 48 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 26 galibiyet elde etti, 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor ise 12 kez rakibini yenmeyi başardı. Beşiktaş. evindeki 24 maçta 19 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı, 2 maçı ise Kayserispor kazandı.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, MONTERO, UMUT, NECİP, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

KAYSERİSPOR: LUNG, ONUR, HOSSEINI, UĞUR, CAROLE, İBRAHIM, ABDULKADIR, THIAM, BERTOLACCI, CARDOSO, GAVRANOVIC