Buyrun şölene

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. Turkuvaz Medya'nın senelerdir büyük bir özveriyle yayınladığı Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi geçtiğimiz hafta Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin açılışını Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor yapacak. Bordo-mavililer, 1 Mart Salı günü saat 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.



HEYECAN YİNE A SPOR'DA

Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda iki mücadele oynanacak. Saat 17.00'de Demir Grup Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. 20.30'da ise son kupa şampiyonu Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Çeyrek final ilk maçları 3 Mart'ta saat 20.30'da başlayacak Alanya- Gaziantep mücadelesi ile tamamlanacak. Tüm karşılaşmalar, öncesi ve sonrası ayrıntılarıyla canlı olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak. İzleyenler yine futbola doyacak.