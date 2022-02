Dev heyecan A Spor'da!

32 takımın başlayıp geriye 8 ekibin kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda dün kura heyecanı yaşandı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde çeyrek finale kalan Trabzonspor, Antalyaspor Sivasspor, Karagümrük, Alanyaspor, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ekipleri kuraya girdi. Ligde şampiyonluk kovalayan Fırtına, Antalyaspor ile eşleşti. Antalyaspor'u saf dışı bırakan Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi eleyen Kayserispor ile buluştu. Sivasspor'un rakibi Karagümrük oldu. Alanyaspor da Gaziantep ile karşılaşacak.

NEFESLER TUTULDU

Kupada çeyrek final aşaması yine tek maçlı eliminasyon usülüyle gerçekleşecek. Takımlar birbirlerine 90 dakika içinde üstünlük sağlayamazlarsa 15'er dakikalık 2 devreden uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması halinde yarı finale yükselecek takım penaltılar ile belirlenecek. Yarı final aşamasında statü değişecek. Bu seviyede kupa çift maçlı eliminasyona dönecek. Takımlar içeride ve deplasmanda rakipleriyle 2 maç yapacak. Final yine tek maç.



TURKUVAZ MEDYA'YA TESEKKÜR EDiYORUZ



Kupanın çekimi Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez törende, Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Düşmez "Kupa heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitliyor. 60. yılını oynadığımız ve 11 yıldır da bizlere destek veren, Türkiye'nin her köşesinde amatörler de dahil bir çok maçları yayınlayan Turkuvaz Medya ve A Spor ailesine hem şahsım, hem TFF hem de futbolseverler adına şükranlarımı sunuyorum. Burada bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis. Yurt dışındaki benzerlerini de gördüm. Bu çağdaş yapının içinde kurayı gerçekleştirdiğimiz için mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Kupanın sponsoru Ziraat Bankası'na destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



FAİR-PLAY ÖNEMLİ



"Sahada Fair-Play her zaman olmalı. Marka değerine herkes katkı yapmalı. Futtbolla mutlu olan halkımızın bu oyuna sevgisi büyük. Hep birlikte bu oyuna katkı yapmalıyız. Çeyrek final, yarı final ve finalde güzel maçlar izleyeceğiz"



İNANILMAZ SÜRPRİZLER OLDU



"Belki de kupanın hoşluğu ve güzelliği tek maçlı olmasından geliyor. Bu turnuvada bu sezon inanılmaz sürprizler oldu. Son 8 takıma baktığımızda 3 takımın kupayı daha önce kazandığını, 5 takımın hiç kazanmadığını görüyoruz"



KEMAL ERDOĞAN (Beşiktaş Yöneticisi)



Son 8'e kaldık. Burad kolay takım yok. Kayserispor iyi takım. Fenerbahçe'ye son dakikada sürpriz yaptı. Biz son dakikaya bırakmayı düşünmüyoruz. Güzel bir maç olacak. Futbolcularımızla konuştuğumuzda Antalya'ya gitmek istediklerini söylediler. Belki de bir sonraki turda Antalya'ya gideriz. Türkiye Kupası güzel bir kupa"



SERKAN AYDIN (Sivasspor Asbaşkanı)



Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Şanslı bir kura çektik. Şans dediğim, çeyrek final maçımızı evimizde oynamanın bir avantaj olduğu muhakkak. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenmemiz gerekiyor"



NAZMI YÜKSEL (Alanyaspor Başkan Yardımcısı)



"Buraya kadar gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış takımlar. Biz önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz. Diğer takımlara başarılar diliyorum. Biz bu sezon kupayı müzemize taşımak istiyoruz. Bunu başarmayı çok istiyoruz"



CEVDET AKINAL (Gaziantep FK Başkanı)



"Gazıantep FK olarak kupayı Anadolu'da bırakmak, kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim de amacımız kupayı Antep'e getirmek, o yolda ilerleyeceğiz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Şehrimiz de bu kupayı çok istiyor. Hedefimiz belli. Takımımıza güveniyoruz"



SEMRA DEMIRER (Kayserispor yöneticisi)

"Köklü kulüplerimizden Beşiktaş ile eşleştik. Anadolu'dan katılan tüm katılımlar fark katıyor, iz bırakıyorlar gönüllerde ve yüreklerde. Büyük, küçük takım diye nitelendirmeye alınıyorum. Türkiye Kupası'na renk katan takımlarız. Kayserispor olarak kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum"