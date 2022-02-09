Şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı bugün de devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Giriş: 09.02.2022 06:50

TURKUVAZ Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün de devam edecek. Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadelelerde takımlar kupaya uzanmak için kıyasıya yarış veriyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği turnuvada bugün Trabzonspor, yarın da son şmpiyon Beşiktaş sahaya çıkacak. Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında; Beşiktaş ise Göztepe karşısında tur arayacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak mücadeleler sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

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