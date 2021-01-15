Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu! İşte çeyrek final öncesi kura torbaları

Fikstür heyecanı her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından canlı yayınla yaşanacak. Adını çeyrek finale yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Kritik maçlar 9, 10 ve 11 Şubat'ta oynanacak. Maç önü ve sonu özel röportajlar A Spor'da olacak.
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