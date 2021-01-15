Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu! İşte çeyrek final öncesi kura torbaları

Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran son sekiz takım bugün 14.30'da yapılacak kura çekiminde eşleşecek.Fikstür heyecanı her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından canlı yayınla yaşanacak. Adını çeyrek finale yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe yarı finale çıkma mücadelesi verecek.Kritik maçlar 9, 10 ve 11 Şubat'ta oynanacak. Maç önü ve sonu özel röportajlar A Spor'da olacak.