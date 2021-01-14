Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu! CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Konuk ekip ise güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 14.01.2021 19:33 Güncelleme: 14.01.2021 19:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

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