Alanyaspor - Erzurumspor maçı CANLI İZLE (A Spor)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Süper Lig'in iki temsilcisi Alanyaspor ve BB Erzurumspor, karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - BB Erzurumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 14.01.2021 18:42 Güncelleme: 14.01.2021 19:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupa'nın son 16 tur maçında Alanyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...



İLK 11'LER

ALANYASPOR - Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar

BB ERZURUMSPOR - Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan

ALANYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlıyor. Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.

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