Sivasspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.
Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Okan, Gökhan İnler, Traore, Sinan, Yunus Akgün, Sedat, Lanzafame
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat 18:45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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