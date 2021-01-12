Sivasspor - Adana Demirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'un ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım Sivasspor oldu. Yiğidolar, A Spor ekranlarından yayınlanan son 16 turu mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Adana Demispor'u nefesleri kesen maçın ardından 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Dengeli başlayan karşılaşmada gol perdesini Sivsspor açtı. Yasin Öztekin, 37. dakikada kaydettiği golle kırmızı-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Konuk takım Adana Demir bu gole 44'te Yunus Akgün'le cevap verirken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti. Nefesleri kesen uzatmalarda Yatabare 116. dakikada sahne alarak Sivasspor'a turu getiren isim oldu: 2-1.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
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