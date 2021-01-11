Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Atv ve A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı Atv ve A Spor'da devam ediyor...

Giriş: 31.01.2016 00:00 Güncelleme: 31.01.2016 12:43

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları:

Pazar
14:00 BURSASPOR - AMED SPORTİF - A SPOR
16:00 TORKU KONYASPOR - ANTALYASPOR - A SPOR
17:45 BUCASPOR - BEŞİKTAŞ - ATV
18:30 SİVAS BELEDİYESPOR - ÇAYKUR RİZESPOR - A SPOR
20:45 GALATASARAY - GAZİANTEPSPOR - ATV

Pazartesi
18:00 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - A SPOR
20:45 TRABZONSPOR - AKHİSAR BELEDİYE - A SPOR

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