Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecanla başladı. 1. Tur mücadelesinde Altındağspor ve Çankaya FK karşı karşıya geldi.

Mücadelenin golleri Çankaya adına (19') Doğukan, (81') Furkan'dan gelirken Altındağ'ın tek golü Onur Erdem (27')'den geldi.

Bu sonuçla Çankaya, bir tura yüklene takım oldu.

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