Türkiye Kupası'nda gol yağmuru... Son 16 turu ilk maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda diğer bir Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi ağırladı.

Saat 18.00'de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı, yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Mehmet Salih Mazlum yaptı.

A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçta Antalyaspor'un gollerini 10. ve 83. dakikalarda Harun Alpsoy, 18. dakikada Yekta Kurtuluş ve 67. dakikada Diego Angelo kaydederken, Göztepe'nin golleri 1. dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 74. dakikada Murat Paluli'den geldi.

Son 16 turu rövanş maçında Göztepe, 22 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mossoro topu geriye çıkardı. Gelişine meşin yuvarlağa sert vuran Andre Castro, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Chico'nun Göztepe defansının arkasına attığı topa hareketlenen Yekta Kurtuluş, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

44. dakikada Göztepe karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sol kanattan Mossoro'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Antalyasporlu Cengiz Demir göğsüyle meşin yuvarlağı kalecisi Ferhat Kaplan'a vermek istedi. Kısa düşen pasta topu önünde bulan Deniz Kadah, sert vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

67. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan ağlara gitti: 3-2.

74. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

81. dakikada Göztepe karşılaşmada 10 kişi kaldı. Ani gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan ilerleyen Amilton, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan Titi'ye önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla görüntüleri izleyen Bayarslan, Titi'nin sarı kartını iptal ederek, oyuncuya kırmızı kart çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor karşılaşmada 4. golünü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Diego'nun kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Harun Alpsoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-3.

Karşılaşma Antalyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.



3 KEZ ÜST ÜSTE RAKİP OLACAKLAR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.