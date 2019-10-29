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Bakasetas coştu Alanyaspor turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'u 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 29.10.2019 20:34 Güncelleme: 29.10.2019 22:54

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, sahasında TFF 1. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ev sahibi ekip, Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 44'ü gösterirken Bammou farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlk yarının bitmesine saniyeler kala 45+1'de sahneye tekrar Bakasetas çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve bu skorla Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen ekip oldu.

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