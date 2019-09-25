 BİZE ULAŞIN

Hacettepe Spor-Yukatel Denizlispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur maçında Hacettepe Spor Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetiyor.

Giriş: 25.09.2019 12:59 Güncelleme: 25.09.2019 13:00

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Hacettepe Spor Kulübü ile Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor.

KARŞILAŞMAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor geride kalan 5 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepe ise 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi ve 17. sırada bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Hacettepe Spor-Yukatel Denizlispor | CANLI
Balıkesirspor 0-1 Vanspor | MAÇ SONUCU
MAÇ SONUCU Şanlıurfaspor 0-1 24 Erzincanspor | ÖZET
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
MAÇ SONUCU Kocaelispor 0-1 Sivas Belediyespor ÖZET